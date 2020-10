La Futura verso l'Olbia

La Futura Volley Giovani vuole cancellare gli ultimi due turni privi di punti con una prestazione degna della qualità della squadra.

Un match per rimettersi in carreggiata: la Futura Volley Giovani vuole cancellare gli ultimi due turni privi di punti con una prestazione degna della qualità della squadra, e vuole farlo tra le mura amiche del San Luigi.

Il team guidato da coach Lucchini, reduce da due sconfitte per 3-1, ha l’assoluta necessità di aggiungere punti alla propria classifica: le Cocche hanno già dimostrato di poter mettere in campo un gioco deciso e vincente, prova ne è il primo set disputato in casa della capolista Roma, ma per tentare di vincere dovranno reggere l’urto per l’intero prossimo match.

Dall’altra parte della rete, un team mai domo e in serie positiva: si tratta della Geovillage Hermaea Olbia, attualmente a quota 8 punti in classifica con una gara da recuperare (contro il Club Italia). La squadra guidata dal confermato Emiliano Giandomenico ha portato a casa punti in tutti gli incontri giocati: se nei primi 3 match disputati le isolane hanno ceduto sempre al tie-break (contro Marsala, Mondovì e Pinerolo), le ultime due giornate hanno visto la prima vittoria in campionato contro Montale – di nuovo al quinto set – e soprattutto il netto successo per 3-0 contro Sassuolo. Due successi su cui è stata apposta la firma pesante di Piia Korhonen, opposto finlandese classe 1997 che finora non è mai andata sotto i 20 punti a match. Insieme a lei, nel sestetto della Hermaea, figurano la palleggiatrice Martina Stocco e la coppia di schiacciatrici Jessica Joly-Martina Ghezzi come novità; tra le confermate, invece, la centrale Sara Angelini e il libero Giorgia Caforio. Altra conferma, ma che merita un discorso a parte, è la grande Jenny Barazza, che ha iniziato la propria carriera in massima serie proprio a Busto Arsizio: la 39enne centrale, plurivincitrice di titoli italiani ed europei (3 scudetti e 3 Champions League su tutto) e colonna della Nazionale (2 ori agli Europei e una Coppa del Mondo), è alla quarta stagione in Sardegna.

Il match è fondamentale per rilanciare le ambizioni biancorosse, e si disputerà in anticipo rispetto al classico orario: il fischio d’inizio al San Luigi (via Ortigara 42) avverrà alle ore 15.00 di domenica 25 Ottobre. A causa delle limitazioni alla capienza degli impianti sportivi, gli abbonati potranno prenotare la propria presenza – fino ad esaurimento posti – mandando una mail alla casella di posta biglietteria [at] fvgiovani [dot] com dalle 10.00 di venerdì alle 12.00 di domenica; per le richieste che non potranno essere accettate verrà previsto il rimborso monetario dell’incontro al termine della stagione. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming sulla piattaforma di Lega Pallavolo Serie A Femminile, all’indirizzo lvftv.com.

