Conclusi i lavori a scuola

Ultimati gli interventi al plesso di via Giolitti. "Un'opera che ci permette di avere una struttura ben organizzata e capace di accogliere i nostri ragazzi in maniera confortevole".

Praticamente conclusi. Ci siamo, insomma, perché gli interventi da 1 milioni di euro alle scuole di via Giolitti a Castano sono, appunto, finiti. "Mancano solamente alcune tendine colorate, che arriveranno a breve - spiega il sindaco Giuseppe Pignatiello - Un intervento, certamente, importante e che, oggi, ci permette di avere una struttura ben organizzata e capace di accogliere i nostri ragazzi in maniera confortevole". Nello specifico, poi, i lavori, partiti diverso tempo fa, hanno visto una serie di tasselli che, un po' alla volta, sono stati messi assieme. "Si è cominciato con gli spogliatoi e la tribuna della palestra, per passare successivamente alla sala polifunzionale ed arrivare, proprio, al plesso scolastico, per quanto concerne la sicurezza ed il rifacimento di varie aree della struttura (serramenti, cappotto, ecc...) - conclude il primo cittadino".

