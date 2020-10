Nidi e Prima Infanzia: 6 milioni di euro

Emergenza Covid: Regione Lombardia ha stanziato un contributo di 6 milioni di euro a fondo perduto per gli asili nido e i servizi prima infanzia.

Regione Lombardia ha stanziato un contributo di 6 milioni di euro a fondo perduto per gli asili nido e i servizi prima infanzia. Si tratta di somme destinate, tra gli altri, ai micronidi e ai nidi famiglia. L'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini, nel chiarire la portata della misura adottata, ha spiegato: "Questo importante stanziamento è diretto alle realtà pubbliche, private o private accreditate, senza distinzioni. Potrà essere d'aiuto per molte strutture rimaste inevitabilmente chiuse durante il 'lockdown' e che, anche per questo, oggi si trovano in difficoltà". "Siamo consapevoli del loro importante ruolo assistenziale ed educativo - ha proseguito - e vogliamo garantire un sostegno concreto. Un'iniezione di liquidità che in alcuni casi potrà risultare fondamentale per il proseguimento delle loro attività". GARANTIRE LA SICUREZZA NELL'INCERTEZZA DOVUTA AL COVID - "Con questo contributo a fondo perduto - ha aggiunto Bolognini - Regione Lombardia garantisce concretamente la sicurezza di migliaia di famiglie, in un momento di grande incertezza dovuto al rapido sviluppo della nuova ondata di Covid. Sostenere gli asili nido e i servizi per la prima infanzia permetterà sia di favorire la tenuta dell'intero sistema di offerta regionale sia di preservare quel patrimonio di conoscenze e competenze che rappresentano un'eccellenza del nostro territorio". MISURE CONCRETE PER SUPERARE UNA SITUAZIONE DIFFICILE - "Siamo impegnati - ha rimarcato l'assessore - con uno sforzo immane per sostenere cittadini e territorio in un momento economicamente molto difficile. In questo quadro, giocano un ruolo particolarmente importante i servizi per la prima infanzia". "Il 'lockdown' è stato un periodo di grande fatica - ha ricordato l'assessore regionale - per migliaia di genitori e, soprattutto, per tanti bambini e bambine. Inoltre, ha determinato un forte impatto negativo sui bilanci delle strutture per l'infanzia. La giunta regionale ha, così, deciso, di riconoscere un contributo, a titolo di indennizzo, di 95 euro per posto/bambino a tutti gli asili nido e alle altre strutture per la prima infanzia. E questo, appunto, senza differenza tra pubblico, privato e privato accreditato".

