Cane salvato nel Naviglio

I proprietari lo cercavano dalle prime ore di questa mattina (mercoledì), ma lui era finito nel Naviglio Grande rimanendo incastrato in una grata. E' stato salvato.

I proprietari lo cercavano dalle prime ore di questa mattina (mercoledì), ma lui era finito nel Naviglio Grande rimanendo incastrato in una grata. E’ stato salvato verso le 13 dai sommozzatori dei vigili del fuoco un cane che ha rischiato di morire. Infreddolito e terrorizzato è stato affidato dapprima all’ufficio veterinario e verrà poi riconsegnato al proprietario che lo cercava disperatamente e ha raggiunto la strada alzaia quando ha visto i vigili del fuoco. Il fatto è avvenuto a Robecco sul Naviglio, lungo l’alzaia a metà strada con Pontevecchio dove vive l’animale. Sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Robecco sul Naviglio, insieme ai vigili del fuoco. Fondamentale si è rivelato l’intervento del nucleo dei sommozzatori che lo ha recuperato. Il cane ‘Rambo’ come si chiama l’animale, è stato così messo in salvo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro