Covid: il mercato si allarga

Emergenza Coronavirus: l'Amministrazione comunale di Castano ha deciso di allargare il mercato cittadino del giovedì a tutta la Piazza Ardizzone.

La sicurezza che passa da semplici, ma importanti accorgimenti. E, così, ecco che per cercare di prevenire e far fronte alla delicata situazione Covid-19, l'Amministrazione comunale di Castano ha deciso di intervenire, nuovamente, anche sul mercato cittadino del giovedì. "Più nello specifico - spiega il sindaco Giuseppe Pignatiello, con una nota sulla sua pagina Facebook - si è pensato, innanzitutto, di allargare l'area di vendita delle bancarelle a tutta la piazza Mercato, al fine di garantire un maggiore distanziamento (pertanto, non sarà possibile parcheggiare in piazza Ardizzone per l'intera durata del servizio); quindi, abbiamo chiesto agli agenti della Polizia locale di presidiare la zona, effettuando controlli, per evitare che si possano creare assembramenti".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro