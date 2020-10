Coprifuoco: Salvini frena

Coprifuoco in Lombardia: quando tutto sembrava, ormai, deciso e con la firma del Ministro Speranza che stava per essere messa, ecco la frenata del leader della Lega, Matteo Salvini.

Coprifuoco in Lombardia: quando tutto sembrava, ormai, deciso e con la firma del Ministro Roberto Speranza che stava per essere messa, ecco la frenata del leader della Lega, Matteo Salvini. "Le misure in Lombardia? Ho una riunione adesso (nelle scorse ore, ndr) con gli assessori, i consiglieri e il governatore Attilio Fontana per capire. Perché a me piace capire le cose". Salvini che, più volte, infatti, si è schierato contro le chiusure e i blocchi anche durante il picco della pandemia, ha voluto entrare nel merito della questione, per fare le opportune e necessarie analisi. Un 'faccia a faccia', quello tra Salvini e Fontana, che ha messo un freno sulla nuova ordinanza annunciata giorni fa che prevede chiusure in tutta la regione durante la notte. E intanto, a Roma, il Ministro Speranza aspetta un segnale da Fontana per firmare il provvedimento che da l'ok definitivo al coprifuoco.

