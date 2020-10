Magnago: 22 positivi

"Si registrano 22 cittadini positivi e 58 cittadini in quarantena per contatto e/o casi clinici". Numeri che destano profonda preoccupazione tra Magnago e Bienate.

Numeri che iniziano a destare preoccupazione, che sicuramente impongono maggior rigore da parte di tutti e che nessuno si aspettava già adesso. La pandemia di coronavirus è tornata a bussare le porte anche nel territorio di Magnago e Bienate, con una rapidità di contagio che preoccupa. "Continua la crescita dei casi di contagio nella nostra comunità: oggi si registrano 22 cittadini positivi e 58 cittadini in quarantena per contatto e/o casi clinici - commenta il Sindaco Carla Picco - Rinnovo a tutti la necessità di comportamenti rigorosi e rispettosi di regole semplici, quanto necessarie. Per poter vedere una flessione dei contagi e necessario un comportamento corretto da parte di ognuno di noi".

