Il Parco Letterario Nino Chiovini

Territori incantevoli hanno spesso ispirato autori di fama: è il caso delle morbide terre lombarde e venete. Domenica 25 edizione speciale di Libri in cammino nei luoghi di Nino Chiovini.

Territori incantevoli hanno spesso ispirato autori di fama: è il caso delle morbide terre lombarde e venete, fonti di ispirazione per Virgilio, Manzoni e Petrarca, cui negli ultimi anni sono stati dedicati incantevoli parchi letterari. Ma anche nel cuore della natura più selvaggia del Parco Nazionale della Val Grande c'è chi ha trovato spunti per comporre pagine importanti della letteratura e della storia.

Sabato 24 ottobre verrà presentato ufficialmente il progetto promosso da Parco Nazionale Val Grande e Associazione Casa della Resistenza in collaborazione con Paesaggio Culturale Italiano, la società che ha dato vita alla rete nazionale di Parchi Letterari: nascerà dunque anche nel VCO, primo sull'intero territorio piemontese, un Parco Letterario, dedicato alla figura di Nino Chiovini, partigiano, storico e scrittore verbanese, protagonista nel campo della ricerca etno-antropologica, storico-geografica, socio-economica della Val Grande e del suo territorio, nonché scrittore dalla riconosciuta valenza letteraria.

Il Parco Nazionale Val Grande e l’Associazione Casa della Resistenza condividono capitoli importanti della loro storia, nonché alcuni valori e obiettivi, in virtù dei quali sono state realizzate nel corso degli anni molte iniziative e attività comuni. Partendo da questa collaborazione già consolidata, il progetto del Parco Letterario “Nino Chiovini” ha trovato il favore della sezione verbanese della Società “Dante Alighieri” e si porrà al centro di una sinergica cooperazione con altri enti e realtà che operano sul territorio.

Il Parco Letterario nascerà grazie ad una convenzione che i due enti sigleranno proprio il 24 ottobre con Paesaggio Culturale Italiano s.r.l.

La presentazione sarà preceduta da un ricordo di Erminio Ferrari: la sua prematura e tragica scomparsa ha toccato nel profondo i promotori di questa iniziativa e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere Erminio.

PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE DI PRESENTAZIONE DEL PARCO LETTERARIO

Sabato 24 ottobre, ore 16.30

Casa della Resistenza, Verbania Fondotoce

Istituzione del Parco Letterario Nino Chiovini

Firma della Convenzione tra Paesaggio Culturale Italiano, Parco Nazionale Val Grande e Associazione Casa della Resistenza

Saluti istituzionali Interventi:

La rete italiana dei Parchi Letterari

Stanislao de Marsanich, Presidente Paesaggio Culturale Italiano

La figura di Nino Chiovini

a cura di Lidia Chiovini, Gianmaria Ottolini (Casa della Resistenza) e Pieranna Margaroli (Tararà Edizioni)

Il perché del Parco Letterario: finalità, strumenti e programmi

Tullio Bagnati, Direttore del Parco Nazionale della Val Grande

Firma della Convenzione e del Protocollo di intesa

Prenotazione obbligatoria su www.parcovalgrande.it/eventi_dettaglio.php?id=82781 Verranno garantite la distanza interpersonale e le disposizioni preventive emergenza COVID-19

Domenica 25 ottobre

In occasione della ristampa de “Le ceneri della fatica” – Edizione speciale di Libri in cammino (XV edizione)

Nei Luoghi di Nino Chiovini

Escursione aperta a tutti con dedicata alla scoperta dei luoghi vissuti ed esplorati dal nostro autore e presentazione del volume all’Alpe Aurelio (Vrei in dialetto)

Letture dai testi di Nino Chiovini

Ritrovo ore 9.00 a Miazzina, piazza del Municipio

Pranzo al sacco

Rientro previsto intorno alle ore 16.30

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.parcovalgrande.it/eventi_dettaglio.php? id=82782

Verranno garantite la distanza interpersonale e le disposizioni preventive emergenza COVID-19

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro