BiancoLatte torna a Crodo

Un'edizione decisamente contenuta (annullate la mostra-mercato, la Merenda Sinoira e la marchiatura del Bettelmatt) con escursioni guidate e delizie da gustare nei ristoranti.

Il Comune di Crodo fa una parziale marcia indietro: dopo un'iniziale conferma di BiancoLatte, seppur in forma rimodulata, ha deciso, alla luce del nuovo DPCM emanato nelle ultime ore, di limitare ulteriormente la manifestazione, per evitare possibili occasioni di assembramento.

Annullata dunque la mostra-mercato inizialmente in programma nella giornata di domenica 25 ottobre, così come annullata è anche la marchiatura delle forme di Bettelmatt.

Confermate invece le attività con le guide e le occasioni di gusto presso i ristoranti del territorio crodese, che proporranno sabato e domenica menù speciali per valorizzare i prodotti caseari a km0.

Il territorio di Crodo e delle sue incantevoli frazioni è ancora incontaminato e preservato, tanto nella sua natura quanto nelle tradizioni gastronomiche: quale miglior modo, dunque, per scoprire queste due anime se non partecipando ad una o più escursioni guidate che abbinano la scoperta del territorio alla degustazione di miele, tisane e zafferano a km0?

Saranno complessivamente sei le escursioni guidate da esperti accompagnatori naturalistici: due itinerari giornalieri e quattro di mezza giornata, con prenotazione obbligatoria e posti limitati. I percorsi sono adatti a tutti, con grado di difficoltà facile o medio, e toccano alcuni degli angoli più affascinanti del territorio, oltre a permettere di visitare meravigliose frazioni in pietra e piccole realtà museali di montagna non sempre aperte al pubblico.

Infine, alcuni produttori locali di miele, formaggio, frutta, tisane e altre golosità tipiche apriranno i propri punti vendita nella giornata di domenica 25 per accogliere i visitatori in totale sicurezza: sarà in questo modo almeno parzialmente confermata la possibilità di acquistare prodotti locali, nonostante l'annullamento dell'attesa mostra-mercato.

Maggiori informazioni su www.crodoeventi.it e sulla pagina Facebook ufficiale dell'evento https://www.facebook.com/BiancoLatteOssola

