Un medico di Legnano: "State attenti"

I giorni scorsi avevamo anticipato, purtroppo, la riconversione di 'Medicina B' di Legnano in reparto per Covid-19. Ora la testimonianza 'social' di un medico legnanese.

Lo avevamo anticipato già dai giorni scorsi, annunciando, purtroppo, la riconversione di 'Medicina B' di Legnano in reparto per Covid-19. Ora anche la testimonianza social di un medico. Sul suo profilo Facebook, infatti, il dottor Giorgio Bianconi non ha esitato a testimoniare tutte le sue preoccupazioni per questo cambio di rotta, anche nel territorio. "Ecco, si riparte... quando scendo in Pronto Soccorso cambio la mascherina, non uso più quella chirurgica, metto la FFP2 (che mi fa male alla faccia!) ... i pazienti positivi sono in aumento: alcuni di loro stanno male, altri sono occasionalmente riscontrati come positivi. I nostri internisti ed i nostri infettivologi ora lo sanno curare molto meglio che all’inizio, ma il male è subdolo e ci usa come veicoli, il più delle volte inconsapevoli... per favore state attenti, usate la mascherina e il distanziamento, lavatevi le mani appena potete. Nessuno di noi vorrebbe tornare a marzo-aprile scorsi, con il terrore nell’anima ... se non stiamo più che attenti il sistema sanitario non ce la farà ... vi prego!"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro