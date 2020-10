Libri: li scelgono i cittadini

Il sindaco di Dairago Paola Rolfi, nel potenziamento del patrimonio di cultura e divulgazione della biblioteca comunale, invita i cittadini ad elaborare proposte per l'acquisto.

Per loro saranno i nuovi libri e, quindi, saranno proprio loro a sceglierli. Il sindaco di Dairago Paola Rolfi, nel potenziamento del patrimonio di cultura e divulgazione della biblioteca comunale, invita i cittadini ad elaborare proposte per l'acquisto di nuovi volumi. Tutto nasce dalla possibilità che il Comune ha ricevuto di arricchire il suo parco librario grazie a 5000 euro messi a disposizione di Dairago dal Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo. "Vogliamo coinvolgere cittadini e cittadine di tutte le età - spiega - nella scelta dei titoli che saranno acquistati presso alcune librerie del territorio". I cittadini potranno quindi indicare il titolo di un romanzo, di un volume di poesia o saggistica e lo potranno fare inviando una email all'indirizzo biblioteca [dot] dairago [at] csbno [dot] net oppure raggiungendo via Facebook la pagina del tempio dei libri cittadino di via Damiano Chiesa o, ancora, facendolo direttamente presente al bibliotecario. La scelta dovrà avvenire entro il 14 novembre. Il mondo librario a disposizione dei dairaghesi è, quindi, destinato ad arricchirsi di offerte tra saggistica ed evasione. Un incremento che si auspica porti con sé anche quello del desiderio di dedicarsi alla lettura.

