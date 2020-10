Una settimana allo Spirit de Milan

La cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della milanesità.

Continuano gli appuntamenti allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della milanesità.

Domenica 25 ottobre lo Spirit de Milan aprirà i battenti dalle 11 del mattino fino a sera per “10 ARTISTI, 100 STORIE PER I 100 ANNI DI GIANNI RODARI”, una giornata dedicata a Gianni Rodari adatta a grandi e piccini per ricordare i 100 anni dalla nascita di uno dei più grandi scrittori di letteratura per l’infanzia. Per tutta la giornata ci saranno angoli dedicati al magico scrittore, laboratori, momenti di gioco e racconti.

Questi gli appuntamenti della settimana:

Martedì 13 ottobre appuntamento settimanale con “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 - Musica e cabaret fuori dagli schermi” con protagonisti Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra, mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità. (in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30).

Mercoledì 14 ottobre Rock Files Live! di LifeGate Radio. Ezio Guaitamacchi presenta l’“Accoppiata Vincente” con The Andre, artista la cui identità è avvolta da un alone di mistero, e Gulino, per quindici anni voce dello storico gruppo Marta sui tubi.

Giovedì 15 ottobre Barbera & Champagne con i Sem Pizz Duo il loro repertorio con le canzoni dell’osteria, quelle simpatiche, quelle geniali, quelle tradizionali e quelle d’autore, con un occhio di riguardo a Svampa, Valdi, Gaber e Brassens.

Venerdì 16 ottobre tornano a grande richiesta i '39 Queen Tribute live for The Mercury Phoenix Trust con un nuovo live e tanta energia. La band suonerà per raccogliere fondi a favore della lotta all'Aids per il Mercury Phoenix Trust.

Sabato 17 ottobre appuntamento con Holy Swing Night, con la direzione artistica di Mauro Porro, e Andres Villani & The Old Bridge Pirates, una compagine pavese di 'mostri sacri' protagonisti ancor oggi del panorama della musica jazz e pop in tutta Italia

Domenica 18 novembre Spirit in Blues con il concerto di Corey Harris & Ale Ponti. Corey Harris è uno dei grandi interpreti dell'anima blues afroamericana, e sarà accompagnato dal chitarrista e cantante di Blues, Gospel e Ragtime Ale Ponti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro