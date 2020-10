Anni di scritte e rifiuti

La piazzetta tra le vie Tobagi e vicolo Tortuoso a Castano Primo: scritte sui muri e rifiuti lasciati un po' ovunque. "Una situazione che si ripete, ormai, da tempo".

Non è, purtroppo, la prima vola (anzi!); una situazione che, ormai, va avanti da anni e anni e per la quale i residenti e chi ha un'attività in quella zona sperano si possa arrivare, finalmente, ad una soluzione. Scritte sui muri e rifiuti lasciati un po' ovunque: ecco che di nuovo hanno fatto la loro comparsa, qualche giorno fa, nell'area tra le vie Tobagi e vicolo Tortuoso a Castano Primo, a pochi passi dalla centralissima piazza Mazzina. "Da tempo - spiega il dottor Angelo Anselmi, che ha il suo studio veterinario proprio lì - ci troviamo a dover fare i conti con simili episodi. Specialmente la sera, infatti, accade che in questa piazzetta si ritrovino gruppetti di persone che, per carità è giusto che abbiano modo di incontrarsi e stare assieme, però spesso dal semplice e normale momento di svago e relax, purtroppo, si eccede". Gesti di maleducazione, insomma, che si verificano in varie occasioni. "La mattina, quindi, ci troviamo a dover ripulire e raccogliere noi ciò che è stato abbandonato - prosegue - E capita anche che, in alcuni casi, vengano fatte pure scritte sui muri. Capite che è un grosso problema per coloro che abitano o lavorano qui, tenendo conto del fatto che, mediamente ogni anno, a nostre spese siamo costretti a pitturare l'intera zona. Episodi che sono sinonimo di mancanza di senso civico e di educazione, perché non ci si rende conto che la piazzetta, così come il resto dei punti della città, sono di tutti e tutti, allora, dovrebbero avere la giusta cura, l'attenzione e il rispetto".

"UNA SITUAZIONE CHE VA AVANTI DA ANNI"



