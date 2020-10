COVID: 3 i casi a Magnago

Sono 3 i cittadini di Magnago e Bienate positivi al Coronavirus e 4 quelli in quarantena domiciliare per contatto stretto. Dal sindaco, l'invito alla prudenza.

Sono 3 i cittadini di Magnago e Bienate con il Covid-19 e 4 quelli in quarantena domiciliare per contatto stretto. Gli ultimi aggiornamenti di Ats sono delle scorse ore, come conferma il sindaco Carla Picco. "I dati regionali e nazionali non sono confortanti e ci obbligano ad una rinnovata ed implementata prudenza: la diffusione del contagio è strettamente correlata ai nostri comportamenti. Non dimentichiamo quanti hanno combattuto ma sono stati sopraffatti dal virus, e quanti ancora oggi faticano a recuperare la quotidianità per colpa del virus - scrive il primo cittadino - L’uso della mascherina sempre e comunque, il distanziamento e la costante igienizzazione di mani e superfici fanno la differenza. No alla paura immotivata, ma sì alla prudenza. Sono certa che sapremo fare la differenza e superare insieme questo difficile momento con comportamenti responsabili anche nelle occasioni di svago e divertimento, dove più spesso si creano pericolose occasioni di diffusione del virus proprio in conseguenza di comportamenti più rilassati".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro