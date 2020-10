Inveruno: sono 5 i positivi

La situazione ad Inveruno e Furato, in merito all'emergenza coronavirus, è in continua evoluzione: 5 i positivi e 8 in quarantena.

Una fase delicata, segno di un cambio di direzione delle ultime settimane, che impone così ancora più serietà e rispetto delle regole. La situazione ad Inveruno e Furato, in merito all'emergenza coronavirus, è in continua evoluzione. "A ieri, venerdì 9 ottobre, i nostri concittadini in quarantena sono 8. I nostri concittadini che risultano positivi al Covid 19 sono 5 - commenta il sindaco Sara Bettinelli - Questi sono giorni in cui è sotto gli occhi di tutti che qualcosa di diverso sta accadendo. Possiamo fare molto per noi e per chi ci sta attorno. I comportamenti da tenere sono molto semplici. La mossa vincente: che tutti seguano i comportamenti indicati. Nessuno si senta escluso!"

