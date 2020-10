Istituto 'Tarra' a tempo pieno

Finora aveva dovuto procedere a orario ridotto per esigenze organizzative legate alla pandemia. Adesso, per l'istituto comprensivo 'Tarra' di Busto Garolfo, da lunedì 12 ottobre, riprende fiato il tempo pieno. Lo annunciano la dirigenza scolastica e il primo cittadino.

Finora aveva dovuto procedere a orario ridotto per esigenze organizzative legate alla pandemia. Adesso, per l'istituto comprensivo 'Tarra' di Busto Garolfo, da lunedì 12 ottobre, riprende fiato il tempo pieno. Lo annunciano la dirigenza scolastica e il primo cittadino Susanna Biondi con grande soddisfazione come un passo significativo verso il ritorno a un'auspicata normalità didattica. "So che non è stato facile - spiega il primo cittadino - e tutta la gestione di questo primo periodo ha richiesto massimo impegno da parte di tutti". Il primo cittadino bustese ringrazia poi la dirigenza scolastica, i docenti, il personale Ata, gli alunni e le famiglie. La scuola d'infanzia sarà attiva dalle 8.20 alle 16.20, quella primaria dalle 8.25 alle 16.30 e la secondaria dalle 7.55 alle 13.45.

