Inizia l'Amministrazione Cucchetti

La ‘squadra’ ufficiale verrà annunciata, come è giusto che sia, durante il Consiglio comunale di venerdì 9 ottobre, ma la nuova amministrazione cuggionese guidata da Giovanni Cucchetti ha ormai avviato il proprio lavoro nel palazzo municipale. Un ruolo di primo piano lo avranno sicuramente Sandro Guzzini (personale e lavori pubblici?) e Sergio Berra (vicesindaco), mentre un ruolo di peso lo svolgeranno anche molti giovani coinvolti direttamente con deleghe da assessori e consiglieri. Ma il tempo non si ferma e le cose da fare sono molte. Ecco che quindi si è partiti con l’apertura di un canale ufficiale di comunicazione (pagina Facebook ‘Giovanni Cucchetti Sindaco di Cuggiono’) che ha aggiornato sulla sitazione Coronavirus in paese: “Ad oggi vi sono 2 casi Covid-19 di cui 1 in attesa di effettuare il tampone di verifica e 4 contatti stretti in quarantena - spiegano - in passato invece vi sono stati 8 decessi e 37 guariti”. Accanto alla parte sanitaria una parte importante di lavoro è stata dedicata all’incontro con associazioni ed enti cittadini per capire lo stato attuale e pianificare la programmazione in sviluppo per i prossimi mesi. Con la nuova Giunta e il nuovo Consiglio, la ‘macchina’ comunale sarà pienamente operativa.

