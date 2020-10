Castanese: tampone negativo

Una buona notizia quella che è arrivata dalla Castanese. Già, perché dopo lo 'stop' nel weekend scorso delle attività della Prima Squadra per 'sospetto Covid', agli inizi di questa settimana è arrivata la conferma che il tampone effettuato da uno dei calciatori, fortunatamente, è risultato negativo.

Una buona notizia quella che è arrivata dalla Castanese. Già, perché dopo lo 'stop' nel weekend scorso delle attività della Prima Squadra per 'sospetto Covid', agli inizi di questa settimana è arrivata la conferma che il tampone effettuato da uno dei calciatori, fortunatamente, è risultato negativo. Così, mentre il giovane resterà in isolamento fiduciario come da indicazioni di ATS, il resto del gruppo ha potuto al lavoro in vista della gara di Coppa Italia andata in scena mercoledì e dei prossimi appuntamenti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro