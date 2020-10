Rubano fototrappola: denunciati

Gruppo di ragazzi ruba una delle fototrappole in dotazione al comando della Polizia locale di Magnago e Bienate, posizionata all'interno di una proprietà privata. Subito rintracciati.

Il tempo di visionare le immagini delle telecamere e l'importante lavoro di indagine messo in campo dalla Polizia locale ed ecco che, subito, gli autori sono stati rintracciati. Già, perché qualcuno ha rubato una delle fototrappole in dotazione, proprio, al comando dei Vigili urbani di Magnago e Bienate, ma, come detto, poche ore dopo, è stato prontamente identificato. L'episodio è dei giorni scorsi quando un gruppetto di giovani (in tutto 5) si è introdotto in una proprietà privata del centro della cittadina del nostro territorio, dove appunto era stata posizionata la fototrappola per controllare e monitorare la situazione circa l'abbandono e il non conforme conferimento di rifiuti. Mentre, allora, alcuni di loro sono rimasti all'esterno, un altro si è introdotto nell'area, prendendo l'apparecchiatura, per poi passarla ai suoi complici e farla, quindi, sparire. "Appena scoperto l'accaduto - spiega il comandante Paola Portaluppi - ci siamo attivati per dare un volto ed un nome agli artefici del furto. Il primo tassello è stato visionare le telecamere presenti sul posto e, grazie a queste, siamo riusciti ad individuarli". Tre (maggiorenni, due di Magnago e una ragazza di Vanzaghello) sono stati, dunque, denunciati per furto con concorso; in parallelo, per il giovane che è entrato nella proprietà si è aggiunta anche la denuncia per violazione di domicilio. "Le verifiche, comunque, vanno avanti per individuare anche le altre due persone presenti - conclude Portaluppi".

