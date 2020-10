Corbetta 'location' di Netflix

Si chiamerà ‘Zero’ e si troverà presto nel catalogo delle serie tv Netflix. La location scelta per l'ultima puntata è stata Villa Massari, nobile casa di campagna realizzata nel 1730.

Si chiamerà ‘Zero’ e si troverà presto nel catalogo delle serie tv Netflix. Il protagonista sarà Giuseppe Dave Seke, al suo fianco Herry Fall, Madior Fall, Virginia Diop, Beatrice Grannò, Dani Scattolin e Dylan Magon. Racconterà la storia di “un timido ragazzo con uno straordinario superpotere, diventare invisibile. Non un supereroe, ma un eroe moderno che impara a conoscere i suoi poteri quando il Barrio, il quartiere della periferia milanese da dove voleva scappare, si trova in pericolo”. E nelle immagini di questa nuova serie televisiva potremo vedere la nostra Corbetta, che lo scorso 29 settembre ha ospitato le riprese dell’ultima puntata di questa nuova produzione, che si fa palcoscenico d’eccezione del Comune del nostro territorio. La location scelta è stata Villa Massari, nobile casa di campagna realizzata nel 1730 dall’architetto Francesco Croce, fatta costruire come luogo di villeggiatura dalla famiglia Carones. Dal 1857 al 1859, anno della Battaglia di Magenta, la villa fu sede del quartier generale austriaco e ospitó anche l’arciduca Massimiliano D’Asburgo, fratello dell’Imperatore austriaco. Le riprese di ‘Zero’ sono cominciate a fine giugno; l’uscita della serie è attualmente prevista per il 2021.

