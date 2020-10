Benelli TRK 502... più venduta

In questo strano e difficile anno 2020 la classifica delle moto più vendute nei primi nove mesi vede primeggiare la Benelli TRK 502.

In questo strano e difficile anno 2020 la classifica delle moto più vendute nei primi nove mesi vede primeggiare la Benelli TRK 502. La media Italo-Cinese che già si era distinta sul mercato negli anni precedenti ha dato una zampata ed è riuscita a superare due colossi come la BMW R1250GS e la Honda Africa Twin. Un successo meritato e dovuto principalmente dall’ottimo rapporto qualità prezzo che l’ha fatta scegliere da oltre 3000 motociclisti Italiani. Onore alla Holding Cinese Qianjiang che ha saputo riportare lo storico marchio del Leone in alto sul mercato anche con una ampia proposta di modelli accattivanti e sempre in costante crescita e sviluppo. Tornando alla TRK va segnalato che il successo della bicilindrica Benelli consiste in un prodotto dall’estetica ben riuscita, molto simile a dire il vero alla concorrenza di maggior cilindrata, e a prestazioni ciclistiche e motoristiche oneste che, anche se non da urlo, permettono un utilizzo quotidiano e di viaggio di tutto rispetto. Il confort, la dotazione poi è adeguata alle suddette prestazioni, ma è soprattutto il prezzo, inferiore ai 6000,00 €, che la rendono una scelta interessante. Un risultato a onor del vero ottenuto anche grazia all’unione dei due modelli TRK 502 / TRK 502 X così come del resto per la Honda Africa Twin (Standard/Adventure) mentre stranamente la BMW R1250GS è separata dalla sorella R1250GS Adventure, scelte statistiche evidentemente che altrimenti avrebbero dato “solo” il secondo posto alla Benelli, ma di fatto comunque e in qualunque maniera vengano letti i numeri un gran risultato. La Benelli torna in alto nel mercato e agli antichi splendori, l’unico rammarico è che non sia più Italiana. (Foto Roberto Serati)

La classifica delle dieci moto più vendute in Italia nei primi 9 mesi del 2020

1 – BENELLI TRK 502 / TRK 502 X (Enduro) 3.004 esemplari

2 – BMW R 1250 GS (Enduro) 2.763

3 – HONDA AFRICA TWIN (Enduro) 2.538

4 – YAMAHA TRACER 900 (Turismo) 2.100

5 – HONDA NC 750 X (Enduro) 1.922

6 – BMW R 1250 GS ADVENTURE (Enduro) 1.702

7 – YAMAHA TENERE 700 (Enduro) 1.563

8 – KAWASAKI Z 900 (Naked) 1.409

9 – YAMAHA MT-07 (Naked) 1.386

10-YAMAHA MT-09 (Naked) 1.282

