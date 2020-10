Interventi ai semafori

Busto Garolfo mette in campo un progetto del valore complessivo di 27.500 euro, con lo scopo di "Effettuare interventi di messa in sicurezza degli impianti semaforici.

La parola d'ordine è sicurezza. Di pedoni, ciclisti e circolazione in generale di autobus e auto. Nell'ambito del progetto 'L'Altomilanese va in mobilità sostenibile', il Comune di Busto Garolfo ha deciso di dare al suo impianto semaforico un'iniezione di potenziamento. E lo fa, come si evince dalla delibera che mette in campo un progetto del valore complessivo di 27.500 euro, con lo scopo di "Effettuare interventi di messa in sicurezza degli impianti semaforici per motivi riconducibili alla sempre più massiccia fruizione delle piste ciclopedonali da parte della cittadinanza". I nuovi innesti riguardano il posizionamento di un nuovo impianto all'incrocio tra le vie Buonarroti e Giotto e quello di un sensore atto a regolare la velocità sul semaforo già esistente in via Curiel - Don Longoni. Nel primo caso è emersa l'esigenza, spiega il Comune nella relazione del progetto, di "Regolare il transito sulla nuova pista ciclopedonale di recente realizzazione in considerazione dell'interscambio bus-bici e della velostazione previste in corrispondenza del parcheggio pubblico in via Buonarroti". Per quanto, invece, attiene al sensore, la ratio della nuova installazione risiede principalmente nel "Ridurre la velocità dei veicoli in transito". Busto Garolfo persegue, quindi, il fine di dare un'iniezione di ulteriore sicurezza al proprio assetto viabilistico armonizzando tra loro le varie modalità di spostamento.

