Vanzaghello: cuori grandi

Numeri davvero importanti per 'In alto i cuori', sostegno e aiuto alle famiglie in difficoltà a seguito dell'emergenza Coronavirus. L'importo raccolto ammonta, infatti, a 4.845 euro.

Il territorio chiama, Vanzaghello risponde e lo fa, ancora una volta, alla 'grande'. Il 'cuore' dei vanzaghellesi, insomma, batte davvero forte. Già, perché l'iniziativa 'In alto i cuori', appunto, (sostegno e vicinanza a quei nuclei familiari che stanno affrontando momenti complessi a seguito della crisi dovuta alla delicata emergenza sanitaria da Covid-19) ha fatto registrate numeri importanti. "Un grazie enorme alle tante persone che hanno effettuato donazioni sul conto corrente istituito dal Comune in ottemperanza all’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020. Grazie per la generosità dimostrata - scrive l'Amministrazione comunale - In totale, infatti, l'importo raccolto ammonta a 4.845 euro". E adesso, allora, le donazioni saranno destinate, attraverso buoni spesa, come detto alle famiglie in difficoltà economica per la crisi determinata dall’emergenza Coronavirus e a quelle in stato di bisogno residenti iscritti all’anagrafe del Comune di Vanzaghello, regolarmente soggiornanti. "Possono chiedere il contributo coloro che hanno i requisiti previsti dai criteri per l’accesso al contributo per solidarietà alimentare - concludono".

