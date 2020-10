Karate: di nuovo sul tatami

Kimono a posto e una grande voglia di ricominciare. E, allora, ecco che, proprio nei giorni scorsi, gli atleti del Karate Team di Turbigo sono tornati sul tatami.

Kimono a posto e una grande voglia di ricominciare. E, allora, ecco che, proprio nei giorni scorsi, gli atleti del Karate Team di Turbigo sono tornati sul tatami. Pronti via, insomma, per la nuova stagione, dopo il periodo di 'stop' causa lockdown ed emergenza Coronavirus, che si preannuncia, fin da subito, carica di risultati, emozioni e soddisfazioni. Gli appuntamenti, poi, sono il mercoledì, nella palestra delle scuole Elementari dalle 17.30 alle 19.30, ed il venerdì, stavolta alle Medie, dalle 18 alle 20. E a guidare il gruppo, come sempre, il presiente Giuseppe Annoscia, i maestri Francesco Garrasi e Giovanni Poltronieri, affiancati dagli assistenti Simone Lepore e Nicholas Pugliese. Un inizio, per vivere gli uni affianco agli altri una realtà che è un punto di riferimento del paese e, più in generale, del territorio, dove le parole d'ordine sono sport, condivisione e crescita assieme.

