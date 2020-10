Ticino: allarme sponde

Al Ticino di Castelletto di Cuggiono è allarme rosso. In alcuni tratti il fiume sta demolendo le sponde già in fase di crollo da diversi anni.

Al Ticino di Castelletto di Cuggiono è allarme rosso. In alcuni tratti il fiume sta demolendo le sponde già in fase di crollo da diversi anni. La piena di queste ore ha reso non più sostenibile una situazione già compromessa. L’isoletta cosiddetta dei vacanzieri, utilizzata nel periodo estivo dai gitanti della domenica, è prossima ad essere spazzata via. Andrea Azzimonti, proprietario del terreno che sta per essere definitivamente mangiato dal fiume, annuncia che presenterà denuncia alle autorità competenti. “Hanno avuto tutto il tempo per intervenire e fare qualcosa – afferma – Quando era in secca avrebbero potuto recuperare il vecchio materiale, ma non lo hanno fatto. Ora ci troviamo in una situazione nella quale non si potrà fare più nulla”. Anche questa mattina le piante abbattute dalla piena venivano trascinate verso valle. “Era necessario fare la manutenzione rimuovendo i materiale”, tuona Azzimonti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro