Mascherine anche al banco

Prevenzione e sicurezza degli studenti: sono le priorità dell'istituto superiore 'Torno' di Castano. In questo senso si stanno adottando tutte le misure possibili per l'emergenza Covid.

Le parole d'ordine sono state, fin da subito, prevenzione e sicurezza. Ma se tanto è già stato fatto, non ci si vuole fermare qui, perché la salvaguardia e la tutela degli studenti sono prioritarie. E, allora, ecco che proprio da domani (con la ripresa delle attività scolastiche dopo il weekend) l'istituto superiore 'Torno' di Castano Primo ha deciso di mettere in campo un ulteriore tassello che, appunto, guarda con grande attenzione ai singoli ragazzi. Mascherine anche quando si è seduti al proprio banco: è questa l'iniziativa pensata e promossa dalla preside e dal personale e che sarà, dunque, operativa con l'inizio della nuova settimana. "E' fondamentale che i nostri alunni stiano a scuola nella massima tranquillità - spiega la stessa dirigente scolastica, Maria Merola - Tutti siamo chiamati a far fronte alla difficile e delicata emergenza Covid-19 e ognuno di noi può dare il suo significativo contributo. Da parte degli allievi, comunque, stiamo notando particolare collaborazione in tale senso e lo stesso è con i genitori e le famiglie, con cui si è creato un importante contatto". Chiaro è che necessari dovranno essere sempre l'informazione e la sensibilizzazione costante su ciò che sta avvenendo e, in modo particolare, su quali siano i passi da compiere per evitare eventuali contagi e situazioni di criticità. "In questa direzione, dunque, ci stiamo muovendo - conclude la preside - E un passaggio in più che vogliamo fare è proprio quello di far indossare le mascherine anche mentre si è in classe, al banco. L'obbligo dei dispositivi di protezione individuale non c'è, come da direttive, quando gli studenti sono seduti al proprio posto, partendo dal presupposto che stiano fermi, immobili. Ecco, ciò è sinceramente complicato da attuare nella sua totalità e pertanto abbiamo pensato, appunto, all'ulteriore misura. I vari protocolli messi in campo, fin dalla ripartenza delle attività e nei due casi di positività riscontrati, ci hanno permesso, infatti, di limitare il più possibile il propagarsi del virus, allora è fondamentale che si lavori all'interno dell'istituto, attuando ogni procedura. Inoltre, girerò nelle classi, per confrontarmi direttamente con i ragazzi, spiegando, in parallelo, l'importanza di tenere comportamenti corretti dentro e fuori dalla scuola".

