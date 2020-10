Storico edificio: rischio crollo

E’ pericolante e a rischio crollo l’edificio storico che ricorda il generale Espinasse a Magenta. Il tempo, l’incuria, il degrado, lo hanno piegato. Devono intervenire i pompieri.

E’ pericolante e a rischio crollo l’edificio storico che ricorda il generale Espinasse a Magenta. Il tempo, l’incuria, il degrado, lo hanno piegato. Nelle scorse ore, quindi, ecco sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Corbetta e la Polizia locale di Magenta per il casolare storico. L’area è stata messa in sicurezza per evitare che i calcinacci possano finire sui mezzi in transito o colpire qualcuno. L’edificio non è abitato, ma l’assenza di manutenzione e il trascorrere degli anni lo hanno completamente degradato. Oggi le crepe che si erano create sul muro hanno reso necessario l’intervento per una sua messa in sicurezza immediata, al quale farà seguito la valutazione sul quello che si dovrà fare successivamente. Riportiamo quello che reca la lapide commemorativa sull’edificio di fatti che accaddero il 4 giugno 1859: “Qui dove il generale di Francia C.M. Espinasse nell’ansie del comando per l’attacco formidabile avventando l’anima eroica a l’impeto foriero della contesa vittoria cadeva colpito da piombo mortale la provincia di Milano in culto di gratitudine questo memore marmo consacra”.

