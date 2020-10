'Torno': secondo caso Covid

Un'altra studentessa (stavolta di una classe 5^) è risultata positiva al Coronavirus. La classe, subito, messa in quarantena, mentre le lezioni proseguiranno, ora, online.

Un secondo caso di Covid all'istituto superiore 'Torno' di Castano Primo e, subito, come per il precedente episodio, sono scattate tutte le misure e procedure specifiche. Già, perché nelle scorse ore, un'altra studentessa (stavolta di una 5^) è risultata positiva al virus. "La classe è stata messa, immediatamente, in quarantena - spiega la dirigente scolastica, Maria Merola - Gli alunni, insomma, da lunedì proseguiranno il programma con la didattica a distanza, ossia loro si collegheranno da casa, gli insegnanti, invece, saranno in aula". Mentre sul fatto vero e proprio. "La giovane, qualche giorno fa, dopo essere rientrata nella sua abitazione, durante la serata, ha cominciato ad avere dei sintomi - afferma la preside - Da quel preciso istante, dunque, non è più venuta a scuola, andando, in parallelo, a fare il tampone. Ieri (venerdì 2 ottobre), poi, è arrivato l'esito che ha evidenziato, appunto, la positività. Subito, come detto, ci siamo mossi, in stretto contatto con gli organi competenti, per applicare e mettere in campo i protocolli necessari e fondamentali".

