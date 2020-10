La raccolta fondi per il contributo in buoni spesa, destinato ai nuclei familiari in difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria. Dal 5 al 22 ottobre si potranno depositare le domande.

Si chiama 'In alto i cuori', perché è proprio il cuore, inteso come aiuto e vicinanza a chi, purtroppo, si trova a vivere situazioni di difficoltà, il punto cardine dell'iniziativa, o meglio della raccolta fondi promossa a Vanzaghello. E, allora, ecco che dal 5 al 22 ottobre potranno essere depositate le domande per la richiesta del contributo in buoni spesa, destinato a quei nuclei familiari che stanno affrontando momenti complessi a seguito della crisi dovuta alla delicata emergenza sanitaria da Covid-19.

