L'Amministrazione comunale di San Giorgio su Legnano ha stanziato circa 2733 euro per intervenire a ripristinare la situazione di normalità sulle vie Leonardo da Vinci, Colombo e al Donatore di sangue. Lavori per nuovi impianti illuminanti.

Due si erano guastati, uno era stato rimosso. L'amministrazione comunale di San Giorgio su Legnano ha stanziato circa 2733 euro per intervenire a ripristinare la situazione di normalità sulle vie Leonardo da Vinci, Colombo e al Donatore di sangue. I lavori prevedono l'introduzione di due nuovi impianti illuminanti sulle vie Donatore di sangue e Colombo e uno su via da Vinci. Tutti rigorosamente a led. "I punti situati in via Cristoforo Colombo e via Leonardo da Vinci - ha spiegato la giunta nell'atto di determina assunto dagli uffici - risultano guasti e non più riparabili, quindi occorre procedere con la sostituzione del corpo illuminante". In via al Donatore di sangue, invece, "Si è resa necessaria la rimozione di un palo dell'illuminazione pubblica e, in sostituzione dello stesso, è prevista la posa di due punti luce a parete".

