San Martino... si farà!

La storia non si ferma dopo 413 anni... Tutti gli eventi si svolgeranno nella giornata di domenica 15 novembre e non verranno realizzati i tradizionali stand. Ecco tutte le anticipazioni.

Nemmeno il Coronavirus fermerà una tradizione che, quest’anno, tocca i 413 anni. La ‘Fiera di San Martino’ ci sarà: ecco la conferma ufficiale da parte dell’Amministrazione inverunese. “Rispetto agli altri anni, ovviamente, massima priorità sarà data alla sicurezza, senza creare occasioni di assembramento o rischio per i cittadini - ci spiega il sindaco Sara Bettinelli - Ecco il motivo per cui tutti gli eventi si svolgeranno nella giornata di domenica 15 novembre e non verranno realizzati i tradizionali stand. Abbiamo così pensato a delle ‘pillole’ di fiera: la Messa, la presenza di alcuni mezzi agricoli in rappresentanza della solita sfilata (quest’anno non transiteranno), un mercato della Coldiretti, bancarelle con specificità locali”. Spazio poi all’Accademia della Costina in largo Pertini, una rassegna di fiori nel parco e le rassegne d’arte. “Quest’anno sarà Inveruno ad essere in vetrina”.

