L'arte di Giovanni Mascetti

Giovanni Mascetti, il compianto artista inverunese morto prematuramente nel 1990, sarà protagonista di una mostra personale presso la sala Virga della Biblioteca comunale aperta per tutta la durata della Fiera.

Non un ‘artigiano del bello’, che produce bellezza su commissione, ma un intellettuale ancora convinto che l’arte potesse essere una lente attraverso la quale interpretare la realtà. Giovanni Mascetti, il compianto artista inverunese morto prematuramente nel 1990, sarà protagonista di una mostra personale presso la sala Virga della Biblioteca comunale aperta per tutta la durata della Fiera. Saranno esposti oltre quaranta opere tra sculture, dipinti e documenti, che raccontano l’ottima qualità artistica di Mascetti e la chiave interpretativa che proponeva con la sua arte. La mostra si intitola infatti ‘L’etica della forma’: in un’epoca in cui l’arte era sempre più mercificata, Mascetti riuscì a non soccombere alle imposizioni del mercato e a mantenere illibata, ‘etica’ la sua ispirazione. La mostra sarà inaugurata alle 9.45 di sabato 11 e sarà visitabile dalle 10 alle 18.30 dei tre giorni della fiera; inoltre, rimarrà in esposizione sempre presso la sala Virga fino all’appuntamento di InverArt.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!