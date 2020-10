'Monopoly Bergamo' per rilanciare la città

Il gioco, disponibile secondo il programma da fine ottobre, avrà regole e modalità del tutto identiche all'originale. Con la sola differenza che sarà completamente studiato per rispecchiare Bergamo e la sua provincia.

Al posto delle stazioni ferroviarie, quattro caselle porteranno in Valle Brembana, Valle Imagna, Valle Seriana e Val di Scalve. Niente Parco della Vittoria o Viale dei Giardini, ma Sentierone e Piazza Vecchia: sono soltanto alcuni dei luoghi che compariranno sullo speciale Monopoly edizione Bergamo, nato da un accordo di sponsorizzazione approvato dalla giunta comunale di Bergamo con l'obiettivo principale di rilanciare la bella “Città dei Mille” e la sua provincia. Si tratta, come si legge nel documento approvato, di “un'opportunità di rilancio commerciale, turistico e di immagine per la rinascita di una delle città più colpite al mondo dalla pandemia”.

L'idea è arrivata a fine agosto, dalla società Winning Moves Italia, che per far fronte all'accordo di sponsorizzazione ha deciso di devolvere 10mila euro – valore delle vendite di 300 pezzi di gioco – a favore del Fondo di Mutuo Soccorso, istituito dal Comune durante il picco dell'emergenza sanitaria.

In cambio, Palazzo Frizzoni ha concesso l'utilizzo dello stemma del Comune di Bergamo, che troneggerà sulla confezione e sul tabellone di gioco insieme alle fotografie di alcuni dei luoghi più iconici della città, come Porta San Giacomo ed il Campanone.

Il gioco, disponibile secondo il programma da fine ottobre, avrà regole e modalità del tutto identiche all'originale. Con la sola differenza che sarà completamente studiato per rispecchiare Bergamo e la sua provincia, non solo nelle caselle rinominate ad hoc con vie e quartieri – da Viale delle Mura a Via XX Settembre, fino a Redona e Monterosso, con la possibilità di transitare anche in Valle Brembana e Valle Imagna – ma anche per usanze e tradizioni. E così chi pesca la carta degli Imprevisti potrebbe ritrovarsi ad avanzare fino a San Vigilio, o nelle Probabilità arrivare secondo ad una gara di mangiatori di casoncelli.

“Winning Moves Italia — si legge in uno dei documenti pubblicati sul sito web del Comune — sta creando Monopoly Edizione Bergamo per sostenere la rinascita della città nel dopo-emergenza, puntando sul forte senso di appartenenza che i bergamaschi hanno sempre dimostrato di avere. Vogliamo che il gioco sia un’opportunità per offrire un punto di svolta ai cittadini (e non) dopo questi mesi così impegnativi, soprattutto psicologicamente. Consideriamo fondamentale anche la ripartenza del turismo bergamasco che, dopo anni di meritata crescita, ha subìto un brusco arresto”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro