Maria Rosaria 'Miss Over Curvy'

Non è di certo nuova a simili traguardi. E, così, ecco che ancora una volta Maria Rosaria Festa è tornata a casa con un altro importante e straordinario riconoscimento. 'Miss Over Curvy': è questa, infatti, l'ultima fascia conquistata in ordine di tempo dalla 56enne di Castano Primo. Professione impiegata, la castanese ha messo in campo l'ennesima prova di qualità, ben figurando davanti ai noti giurati Carlo Micolano (regista), Saverio Vallone (attore) e Lello Trivisonne (management Mediaset) e superando, in serie, il passaggio con il momento moda, portamento e talento. Poi, spazio alle sfilate casual ed elegante, fino, appunto, ad arrivare a quella fascia che si va, dunque, ad aggiungere agli altri grandi successi già conquistati nel tempo. E adesso? Beh... l'appuntamento è per il 3 ottobre quando Maria Rosaria farà parte di uno special per Odeon Tv e, a seguire, tanti nuovi eventi che la vedranno protagonista (uno, in particolare, a Sanremo proprio durante i giorni del Festival).

