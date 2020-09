Insulti a 'Prima Cuggiono e Castelletto'

L'episodio che ha coinvolto alcuni candidati della lista 'Prima Cuggiono e Castelletto' ha davvero toccato un livello di bassezza che non si spiega e che occorre condannare.

Un episodio davvero spregevole, che non meriterebbe commento se fosse il prima, ma purtroppo si inserisce in una serie di situazioni deplorevoli. Perchè in democrazia è giusto che vinca chi ottiene più voti, ma non è mai accettabile che si insulti e si denigri a priori.

La spiegazione del gruppo di 'Prima Cuggiono e Castelletto'

"Avremmo voluto non scrivere questo pezzo, perché pensavamo non si arrivasse a tanto, ma siamo costretti a segnalare che - come già successo in campagna elettorale - qualcuno ha deciso di utilizzare l’intimidazione e la minaccia personale, per colpire il nostro gruppo e i nostri elettori.

Lettere anonime consegnate a membri della nostra squadra; rigurgiti di odio e falsità, rifermenti a non si sa quali finanziamenti illeciti che (secondo il mittente) avremmo ricevuto durante la nostra - bella e appassionata - campagna elettorale.

Oggi però è stato dato lo SCHIAFFO più grande alla democrazia di Cuggiono e Castelletto. Con una nuova lettera anonima sono stati insultati i quasi mille liberi cittadini, che lo scorso 20 e 21 settembre hanno scelto il progetto di ‘Prima Cuggiono e Castelletto’.

Incassiamo l’ennesimo attacco, lo depositiamo agli atti delle autorità competenti assieme agli altri ricevuti in campagna elettorale, ma se nelle scorse settimane abbiamo preferito continuare a parlare del futuro del nostro paese, evitando di strumentalizzare l’accaduto per fini elettorali SCADENDO così nella polemica, oggi ci sembra giusto informare tutti i nostri sostenitori dell’accaduto.

Rinnoviamo il sostegno e la solidarietà a Giuliana Soldadino e Cristian Vener che - ormai da mesi - vengono attaccati personalmente e intimiditi. A loro un ringraziamento personale per aver deciso - sin da subito - di difendersi con le proposte per il nostro amato paese e non con le polemiche, inutili e sterili.

All’odiatore diciamo - con serenità d’animo - che se vorrà mai un giorno confrontarsi direttamente con noi, ci troverà dove siamo sempre stati, in mezzo alla nostra gente, a combattere per ciò che conta davvero: un futuro migliore".

