Abbonamenti gratis personale Covid

Abbonamenti gratuiti per la stagione 2020/2021 al personale ASST Ovest Milanese che ha affrontato la lunga e complessa battaglia contro il Coronavirus. La generosa offerta arriva dall'AC Legnano e proprio alla storica società di calcio della città del Carroccio ha voluto fa arrivare il suo ringraziamento (durante la prima gara di campionato) il presidente della Fondazione degli Ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta - Onlus. Un grazie a nome di tutti, allora, al presidente del Calcio Legnano, Giovanni Munafò ed al suo vice Alberto Tomasich.

