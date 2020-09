Scatti di mobilità sostenibile

Tutto ruota intorno a due parole d'ordine: mobilità sostenibile. Che si può promuovere con i comportamenti concreti, ma anche a suon di scatti. Lo pensano certamente gli organizzatori del concorso fotografico 'L'Altomilanese si muove bene'. L'iniziativa è figlia di una collaborazione tra vari Comuni del territorio e l'Archivio fotografico italiano. Vi si potrà partecipare inviando il proprio materiale fotografico entro il 29 ottobre riconducendosi ad uno dei tre temi stabiliti dai promotori del concorso: inquinamento, mobilità sostenibile, comportamenti virtuosi e ambiente. Al concorso, la cui adesione è gratuita, ha aderito anche il Comune di Villa Cortese. Ed è anche tramite il suo sito che sarà possibile scaricare il regolamento d'iscrizione e la scheda di adesione. Mobilità sostenibile avanti tutta, quindi. Pure con immagini che ne documentino la necessità e la bellezza.

