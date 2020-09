I premi ai laureati

Un riconoscimento al merito. Sara Bergamaschi, Elena Branca, Davide Colombo, Daniela Garavaglia e Fabio Giovanni Parisi, tutti gli inverunesi usciti con il 110 e lode.

Sono stati assegnati la scorsa settimana i riconoscimenti di laurea per l’anno accademico 2018/2019. 5 i premiati, che hanno ricevuto 500 euro erogati sotto forma di ticket services, che potranno essere utilizzati dal beneficiario nei punti di servizio convenzionati con Edenred Italia per l’acquisto di beni e/o servizi legati all’istruzione (libri, materiale tecnologico e informatico...).

Ecco, allora, i nomi dei premiati: Sara Bergamaschi, Elena Branca, Davide Colombo, Daniela Garavaglia e Fabio Giovanni Parisi, tutti usciti con il 110 e lode.

A consegnare i riconoscimenti, infine, il sindaco Sara Bettinelli e l’assessore alla Cultura e Istruzione Nicoletta Saveri, la quale ha aggiunto: “Per il Comune di Inveruno è sempre motivo di orgoglio poter premiare questi ragazzi che con impegno e dedizione hanno portato a termine brillantemente il loro percorso di studi. Per loro adesso inizia una nuova sfida e faccio a loro un grosso in bocca al lupo per i loro traguardi futuri”.

