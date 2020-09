Inveruno: 'positiva' una famiglia

E' notizia di ieri che ad Inveruno una famiglia è risultata tutta positiva al tampone dopo il contatto diretto con una persona con sintomi.

Prosegue l'evoluzione dei casi di Coronavirus nel nostro territorio, tra attenzioni e nuovi contatti che emergono, fortunatamente in maniera più sporadica che negli scorsi mesi. Rimane però una certezza: il virus circola e solo le attenzioni di tutti possono ridurne il passaggio.

E' notizia di ieri che ad Inveruno una famiglia è risultata tutta positiva al tampone dopo il contatto diretto con una persona con sintomi. "Ieri tre dei nostri concittadini, membri del medesimo nucleo familiare e già in quarantena preventiva causa sintomi e contatto diretto con persona sintomatica, hanno ricevuto l’esito del tampone: positivo - ha spiegato il Sindaco Sara Bettinelli - I concittadini positivi al virus oggi sono così 4

ed un concittadino è in quarantena preventiva. Continuiamo a tenere alta l’attenzione ed a osservare le basilari regole di comportamento quotidiano".

