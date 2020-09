Estendere mutualistica agricoltura

L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia ha scritto una lettera al ministro dell'Agricoltura sul tema degli strumenti mutualistici agricoltura.

L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia ha scritto una lettera al ministro dell'Agricoltura sul tema degli strumenti mutualistici riguardanti il settore primario. "Nel 2013 - ha scritto l'assessore - è stato introdotto il cosiddetto IST, Income Stabilization Tool, che tramite la formula dello strumento mutualistico aiuta a supportare la gestione del rischio di perdita di reddito da parte delle imprese agricole. L'IST mira ad assicurare alle imprese una copertura più ampia rispetto a quelle tradizionali, che tenga conto di tutti i fenomeni che possano impattare sul livello dei redditi, compresi i rischi connessi agli andamenti del mercato; ciò in uno scenario internazionale che vede, rispetto al recente passato, una maggiore frequenza e una maggiore intensità degli stati di crisi dei mercati agricoli e che oggi, a seguito della pandemia, è di allarmante attualità". "La Regione Lombardia - ha aggiunto - sta sostenendo da tempo presso le imprese e le loro Associazioni di categoria l'opportunità e l'urgenza di costituire Fondi poiché riconosce questi strumenti come tra i più adeguati a fronteggiare la volatilità dei mercati. Anche sui tavoli tecnici di confronto tra le Regioni ed il Ministero, già dallo scorso anno, Regione Lombardia aveva chiesto che tutti i settori più strategici potessero beneficiare di tale copertura". "Siamo la regione italiana più avanzata - ha continuato - con il 34% delle aziende già assicurate ed esperienze virtuose come il contributo regionale sulle polizze zootecniche. La gestione del rischio è centrale per il futuro agricolo a fronte del cambiamento climatico e l'instabilità dei mercati. Per queste ragioni sosteniamo con 200mila euro extra Psr i nuovi fondi mutualistici e lavoreremo in sede di nuova Pac per potenziare i strumenti di gestione del rischio". "Ora chiediamo con urgenza - ha concluso l'assessore - che anche settori quali quello risicolo e quello suinicolo, che negli ultimi anni sono stati caratterizzati da fortissime oscillazioni di redditività e di marginalità, possano dotarsi dello strumento dell'IST. Abbiamo migliaia di agricoltori che attendono da troppo tempo questa possibilità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro