Oratorio... buona la prima

Prima domenica di catechesi e attività in oratorio a Vanzaghello. E, subito, si è partiti con numeri certamente importanti: più di 250 ragazzi, oltre a 30 educatori.

Dice quel vecchio detto che "Chi ben comincia...". E come inizio, anche soprattutto tenendo conto del fatto che arrivava dopo il lungo e complesso periodo di lockdown, beh non c'è davvero male. Anzi. Numeri, insomma, fin da subito importanti per l'oratorio di Vanzaghello che ha, appunto, riaperto i battenti, nella prima domenica di catechesi e animazione, con oltre 250 ragazzi, più 30 educatori. "Un risultato che ci riempie, ovviamente, di soddisfazione e gioia - spiega don Armando - Una bellissima giornata; un bellissimo inizio di questa nuova avventura oratoriana, segnale che le famiglie e i giovani trovano nelle nostre strutture un fondamentale punto di riferimento. L'emozione di tornare a vivere questi luoghi è davvero grande. Adesso proseguiremo il cammino assieme, tra catechesi, momenti di gioco e coinvolgimento e in preparazione delle Comunioni, delle Cresime e delle Prime Confessioni". Una realtà, insomma, capace di richiamare bambini e adolescenti, per vivere proprio gli uni affianco agli altri un percorso di ulteriore crescita e formazione.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro