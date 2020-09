inlineacolParco

Al via il nuovo progetto formativo, gratuito, di educazione ambientale #inlineacolParcoTicino, naturale evoluzione di #evadicolParcoTicino che ha riscosso grande successo nel lockdown.

Al via il nuovo progetto formativo, gratuito, di educazione ambientale #inlineacolParcoTicino, naturale evoluzione di #evadicolParcoTicino che ha riscosso grande successo durante il lockdown. Da lunedì 28 settembre il Settore Educazione Ambientale del Parco, insieme ai volontari in servizio civile e alle guide naturalistiche, proporrà agli Istituti scolastici una serie di filmati didattici destinati alla scuola primaria e secondaria di primo grado. “I video vogliono essere un supporto alle attività delle insegnanti per approfondire tematiche ambientali – spiega la Presidente del Parco Ticino Cristina Chiappa -, ma possono rappresentare anche un’opportunità per prepararsi ad uscite sul territorio alla scoperta della valle del Fiume Azzurro. Impareremo a conoscere la natura e la storia del Parco del Ticino, mentre con i ragazzi più grandi verranno affrontate tematiche molto attuali, come la sostenibilità ambientale e gli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi. Un modo per continuare a scoprire il nostro territorio e comprendere come tutelarlo”. Le scuole coinvolte potranno accedere al materiale video con un clic, dal sito ufficiale del Parco www.parcoticino.it, dove nella sezione “Per le scuole” sarà presente una pagina dedicata al progetto #inlineacolParcoTicino. Il fiume e l’ambente che lo circonda sarà l’argomento trattato nel primo video, nelle settimane successive si parlerà anche di zone umide e dell’importanza che hanno al fine degli equilibri ambientali, del bosco, della brughiera, di antichi mestieri e della storia del Parco Ticino e altro ancora. I video sono stati realizzati da Pietro Beretta, Sandra Bersanetti, Pietro Boggioni, Flavia Caironi, Monica Casarotto, Emma de Paoli, Silvia Fumagalli, Daniela Meisina, Laura Morandi, Elena Moselli, Alice Pellegrino, Elisa Scancarello, Claudia Tramarin, Stefano Trucchi, Roberta Valle.

