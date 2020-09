Una mostra organizzata da Progetto Magenta. Inaugurazione domenica 27 settembre alle 11.30; poi sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 20 fino al 4 ottobre.

“Se Magenta fosse un abito, lo indosseresti?”: è questa la domanda che Progetto Magenta - lista civica magentina - rivolge a tutti i cittadini che visiteranno la mostra fotografica ‘Abito. Dunque indosso’. Si tratta di un’iniziativa culturale, allestita presso la Galleria dei Portici, che vuole attrarre l’attenzione su quanto la città di Magenta potrebbe cambiare, se si prestasse maggiore attenzione al tema del decoro urbano. Facendo ognuno la propria parte - di cittadini, di amministratori, di visitatori. La mostra verrà inaugurata domenica 27 settembre alle 11.30 e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 20 fino a domenica 4 ottobre. Per raccontare la bellezza e il senso civico della città (o la loro mancanza), Progetto Magenta ha voluto coinvolgere nell’iniziativa culturale due artisti locali: Lucrezia Cantarello e Carlo Milani. Due stili e due sguardi sulla città diversi e peculiari, che sapranno far riflettere tutti i visitatori sullo stato di alcuni scorci magentini. “Il decoro urbano nella nostra Magenta è un valore in caduta libera, a fronte di scarsi investimenti nella manutenzione e nella pulizia di alcune zone della città - commenta Silvia Minardi, capogruppo di Progetto Magenta. - Si tratta di situazioni sotto gli occhi di tutti. Spesso, però, la quotidianità e la routine ci rendono incuranti di ciò che ci circonda. Queste brutture cittadine diventano, ahimè, la normalità. Proprio questo è l’obiettivo che ci prefiggiamo con questa iniziativa culturale: far sì che ognuno di noi diventi più consapevole del problema e si assuma la propria responsabilità nel risolverlo. Perché Magenta sarebbe un bellissimo abito, se tutti ce ne prendessimo maggiore cura”.

