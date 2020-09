Palio social a 'La Cruseta'

Il Palio dei Due Campanili di Furato in versione social se l'è aggiudicato il rione de 'La Cruseta', che ha vinto con 384 punti. 'Ul Caminun', però, si è difeso bene con 247 voti.

Il Palio dei Due Campanili di Furato in versione social se l'è aggiudicato il rione de 'La Cruseta', che ha vinto con 384 punti. 'Ul Caminun', però, si è difeso bene, ricevendo 247 voti sui social, a cui si sono aggiunti 40 punti per la sfida canora e 30 per la 'Miglior decorazione', effettuate dalle abitazioni di Via Col di Lana. Ora l'appuntamento è all'anno prossimo, sperando che si possa tornare a celebrare la tradizione dal vivo.

