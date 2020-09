LIUC: lezioni in modalità mista

Riprendono le lezioni alla LIUC – Università Cattaneo anche per le matricole, in modalità mista (il professore in aula insieme a una parte degli studenti, mentre gli altri seguono la lezione in live streaming) e solo a distanza.

Riprendono le lezioni alla LIUC – Università Cattaneo anche per le matricole, in modalità mista (il professore in aula insieme a una parte degli studenti, mentre gli altri seguono la lezione in live streaming) e solo a distanza. Grazie al lavoro dei docenti del gruppo “Nuova Didattica” della LIUC durante il lockdown, all’adeguamento delle infrastrutture e agli investimenti in innovazione tecnologica, sono stati adottati metodi e strumenti adeguati alla ripresa di tutti i corsi, gran parte dei quali (128 su 160) in modalità mista. Intanto, per la prima volta, non ancora iniziate le lezioni, è stato raggiunto il numero massimo delle immatricolazioni ai corsi di Economia triennale e magistrale, toccando il tetto programmato e deliberato dalle autorità competenti dell’Ateneo. Un importante segnale di crescita per l’Università guidata dal Rettore Federico Visconti: radicata sul territorio e attrattiva per l’hinterland milanese (con iscrizioni in costante aumento da un paio d’anni) e per molte aree del Paese. Al momento, ad iscrizioni ancora aperte per Ingegneria gestionale, sono circa 1.100 le matricole, il 72% delle quali provenienti dal NordOvest, con grandi città come Torino che portano un buon numero di studenti alla LIUC e il 22% in arrivo da Sud e Isole, mentre il resto d’Italia è intorno al 3%. Da sottolineare, in termini di valore assoluto, il raddoppio, nel corso di due anni, degli immatricolati provenienti da Sardegna, Toscana e Liguria. Resta, ovviamente, la Lombardia il principale bacino d’utenza dei nuovi iscritti, seguita da Piemonte e Sicilia. “Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti, che confermano il valore della proposta didattica che la LIUC rivolge ai propri studenti”, dichiara Federico Visconti. “Abbiamo lavorato per far ripartire le lezioni anche in presenza, adottando le misure necessarie al contrasto e al contenimento della diffusione del Covid-19, certi dell’importanza di riaprire fisicamente l’Università. Quanto appreso durante il lockdown ci ha stimolato a innovare nelle metodologie didattiche. Si tratta di un patrimonio che si sta rivelando di grande utilità in queste settimane e che lo sarà ancora di più in futuro”. Aggiunge il professor Visconti: “Dedicheremo una particolare attenzione ai prossimi mesi, segnati dall’incertezza e dunque anomali: per la didattica sarà un semestre né tradizionale né da lockdown. Ma rimango fermamente convinto che sia indispensabile avere un respiro ampio e uno sguardo lungo. Quando si tratta di gestire un Ateneo nelle sue componenti fondamentali della didattica, della ricerca e della terza missione servono visione strategica ed execution. In altre parole: scelte, azioni e investimenti, i tre pilastri su cui si basa il piano strategico 2021 – 2025, che sarà presentato e discusso in CDA nei prossimi mesi”. Per le matricole, che iniziano alla LIUC, il consiglio del Rettore è: “Abbiate un sogno per cui lavorare sodo, tra sacrifici da fare ed errori da mettere in conto. Con determinazione, con passione, con coraggio, il sogno si farà realtà”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro