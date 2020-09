San Giorgio e i 'suoi' sacerdoti

San Giorgio festeggia Monsignor Fausto Giacobbe, don Luciano Premoli, don Giovanni Sormani, don Aldo Ripamonti, don Paolo Colombo e Monsignor Angelo Genoni.

Qualcuno ci è nato, altri hanno svolto una fase del loro lungo ministero pastorale in paese. Monsignor Fausto Giacobbe, don Luciano Premoli, don Giovanni Sormani, don Aldo Ripamonti, don Paolo Colombo e Monsignor Angelo Genoni hanno, comunque, tutti nella loro vita incrociato la strada di San Giorgio su Legnano. Proprio per questo la comunità ha scelto di festeggiarne i robusti anniversari di sacerdozio accomunandoli tutti in una intensa celebrazione svoltasi l'altra mattina. Per Monsignor Giacobbe, si è trattato del secondo festeggiamento in pochi giorni. Alle spalle ha settant'anni spesi al servizio del Signore e delle varie comunità parrocchiali nelle quali ha svolto il suo ministero. Cinquanta ne hanno, invece, don Premoli, Sormani e Ripamonti. Mentre don Colombo ha festeggiato il traguardo del quarantacinquesimo di sacerdozio e Monsignor Genoni il quarantesimo. Tutti protesi, come il primo giorno, ad esercitare la loro missione pastorale, una missione nella quale portano un po' della loro San Giorgio e delle emozioni e dei legami fraterni con essa instaurati.

