Questionario sulla sala della comunità

L'iniziativa della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo per provare a dare nuovo smalto alla sala della comunità di Sant'Ambrogio. Creata un'apposita commissione e coinvolta la cittadinanza.

Per la comunità arlunese è una risorsa e non da oggi. Ma lo potrebbe essere ancora di più e con attività diversificate e potenziate. La Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo crede fortemente nella necessità di dare nuovo smalto alla sala della comunità di Sant'Ambrogio conosciuta meglio come cinema. E vi scommette a tal misura da avere costituito un'apposita commissione incaricata di valutare le strade percorribili per poter raggiungere l'obiettivo. Però, oltreché il parere di tale commissione, è determinante anche quello dei cittadini e la chiesa arlunese ha così deciso di interrogarli con un apposito questionario per raccogliere anche le loro impressioni e i loro desiderata. Il questionario verte su una serie di aspetti che vanno dalla funzionalità della struttura al grado d comfort offerto dalle poltroncine fino alla valutazione della qualità dell'offerta cinematografica e degli aspetti meritevoli di maggiore attenzione, tra cui l'organizzazione di maggiori conferenze e dibattiti su argomenti di attualità. L'auspicio degli organizzatori è che la risposta sia ampia così da consentire una valutazione di largo respiro di quanto la struttura potrebbe offrire come valore aggiunto a quanto abbia finora offerto.

