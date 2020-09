Tornano gli incontri con l'autore

Riprendono gli appuntamenti con l’autore promossi dall’Assessorato alla cultura di Magnago e Bienate, dopo la pausa obbligata dall’emergenza sanitaria.

Riprendono gli appuntamenti con l’autore promossi dall’Assessorato alla cultura di Magnago e Bienate, dopo la pausa obbligata dall’emergenza sanitaria. E ripartono in sicurezza, in una diversa collocazione. Si ricomincia, allora, con Sara Magnoli, scrittrice e giornalista già nota e seguita dai nostri concitttadini. Il suo libro tratta un tema davvero di grande attualità e interesse: è stato presentato agli studenti della scuola Secondaria via web durante il lockdown ed ora verrà mostrato in presenza. Il tema del 'dark web', ovvero le minacce vere e concrete che si possono incontrare in rete sono il filo conduttore di questo libro. Un libro che fa riflettere, che appassiona e intriga. L'appuntamento, dunque, è per venerdì 2 ottobre, alle 21, presso la sala consiliare di piazza Italia (nel rispetto delle normative Covid-19, l’accesso sarà consentito esclusivamente su appuntamento fino ad un massimo di 25 persone); per informazioni e prenotazioni, entro il il 30 settembre, contattare la biblioteca (0331/309196 oppure mail bibliomagnago@inwind).

