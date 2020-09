Fotovoltaico in Municipio

Il sindaco di San Giorgio su Legnano, Walter Cecchin, annuncia l'avvenuta installazione dei nuovi pannelli fotovoltaici sul tetto del palazzo Comunale.

Il vantaggio finale è destinato a essere duplice: ecologico, perché comporta un consumo energetico più sostenibile, ed economico, in quanto condurrà ad una contrazione dei costi. Il sindaco di San Giorgio su Legnano, Walter Cecchin, annuncia l'avvenuta installazione dei nuovi pannelli fotovoltaici sul tetto del Municipio. E peraltro, il Comune, in questa operazione, ha potuto avvalersi di un contributo di 13 mila euro proveniente direttamente dalle casse del Governo. Un altro passo significativo, come lui stesso lo definisce, nella dotazione degli edifici comunali di un sistema energetico maggiormente al passo con i tempi e più al servizio del rispetto per l'ambiente. Nei plessi scolastici cittadini, qualche tempo fa, avevano, è il caso di dirlo, visto la luce i nuovi impianti di illuminazione con l'installazione di lampade a led. Interventi significativi che porteranno anche i sangiorgesi a dover sborsare cifre inferiori per sostenere il consumo energetico.

