L'ostacolo... 'verde'

Le segnalazioni di diversi automobilisti quando arrivano al ponte stretto sul Villoresi, al confine tra Nosate e Lonate. L'alta vegetazione impedisce di vedere chi sta transitando.

Sarà che si dice di "Guardare oltre l'ostacola", ma in questo caso, credeteci, diventa davvero complicato. Il tempo, insomma, di arrivare al ponte 'stretto' sul canale Villoresi, appena fuori dal centro abitato di Nosate (al confine con Lonate Pozzolo), ed ecco, infatti, che vedere se dalla parte opposta ci siano qualche altra auto o mezzo in transito, beh... è una vera e propria impresa, perché la vegetazione si è, letteralmente, fatta spazio, occupando una porzione significativa del bordo strada e un po' anche della stessa struttura. Piante ed erba alta, insomma, la fanno da padroni indiscussi, creando, appunto, non poche difficoltà a quanti si trovano a transitare in quella zona. "L'abbiamo fatto notare in più occasioni - è il commento unanime di diversi automobilisti - Ad oggi, però, non si è mosso nessuno". Che, poi, la soluzione sarebbe solo e soltanto una e, pure, semplice: sfalci e pulizia, per tornare, presto, a poter rendersi conto se qualcuno è già in transito sul ponte, prima di immettersi.

